ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на топливо.

"Также предлагаем обсудить, что можно было бы сделать в формате БРИКС для гармонизации энергорынка, снижения волатильности цен на топливные ресурсы", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

По его словам, Россия видит хорошие перспективы для совместной работы по расширению использования экологически чистых видов топлива. "Это нужно для постепенного перехода к более устойчивым энергетическим системам, сбалансированного экономического роста", — добавил президент России.