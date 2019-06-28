ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками были бы полезны в нынешних условиях, помогли бы устойчивости банковских систем стран пятерки, заявил президент России Владимир Путин.

"Повысить безопасность финансовых операций могла бы интеграция и платежных систем стран пятерки, и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками. Считаю, что это чрезвычайно важно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся", — заявил Путин на встрече лидеров БРИКС, проходящей в пятницу в преддверии саммита G20.

По его словам, "это способствовало бы и укреплению устойчивости банковских систем государств БРИКС к внешнему воздействию".

Он отметил, что в этом контексте российская сторона положительно оценивает дальнейшее расширение операционной деятельности нового Банка развития, который уже финансирует 35 инвестиционных проектов на общую сумму более 9 миллиардов долларов.

"Что касается расширения состава акционеров банка, то этот вопрос, полагаем, нужно решать поэтапно. Вначале следует утвердить формулу расчета квот для претендентов и необходимые регламентирующие документы, а затем обеспечить сбалансированное региональное представительство", — пояснил Путин.