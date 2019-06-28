ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Российская сторона рассчитывает, что страны БРИКС продолжат в рамках G20 тематику защиты прав потребителей в интернете, заявил президент России Владимир Путин.

"В прошлом году мы выступили в "Группе двадцати" с инициативой защиты прав онлайн-потребителей. Это предложение нашло определенное понимание. Надеемся, что партнеры по БРИКС продолжат вместе с нами продвигать в рамках "двадцатки" тематику защиты прав потребителей в интернете", — сказал Путин на встрече лидеров БРИКС.