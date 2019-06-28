Путин: Россия рассчитывает, что БРИКС продолжит в G20 тему защиты потребителей в интернете
ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Российская сторона рассчитывает, что страны БРИКС продолжат в рамках G20 тематику защиты прав потребителей в интернете, заявил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году мы выступили в "Группе двадцати" с инициативой защиты прав онлайн-потребителей. Это предложение нашло определенное понимание. Надеемся, что партнеры по БРИКС продолжат вместе с нами продвигать в рамках "двадцатки" тематику защиты прав потребителей в интернете", — сказал Путин на встрече лидеров БРИКС.
https://1prime.ru/state_regulation/20190628/830112033.html