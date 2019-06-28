ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Политика односторонних действий и протекционизм отдельных развитых стран являются главной угрозой для развития мировой экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"В настоящее время ситуация в мире очень сложная. Мировая экономика в целом растет, но факторы нестабильности и неопределенности заметно растут. При этом самая большая угроза — это постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств, они искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий", —заявил Си Цзиньпин на встрече с лидерами БРИКС на полях саммита G20 в Осаке.

Он добавил, что эти действия подрывают порядок международной торговли и глобальные производственные цепочки, а также наносят ущерб общим интересам всех стран, бросая тень на мир и стабильность во всем мире.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время саммита G20 в Осаке. Это будет уже "второе перемирие" между двумя странами. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров Китая и США на саммите.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется. Сам Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с Си Цзиньпином.