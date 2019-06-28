МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае сохранилась на уровне апреля в 2,4%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Число безработных в стране в мае составило 1,65 миллиона человек, что на 70 тысяч (на 4,4%) выше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,84 миллиона человек, снизившись на 510 тысяч человек (на 1,2%) в годовом выражении.