МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке (Япония).

Как сообщает РИА Новости, лидеры РФ и США оживленно разговаривали во время прохода на церемонию фотографирования.

Ранее президент США заявлял, что ждет "очень хорошего разговора" с президентом России. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня говорил о том, что встреча глав США и РФ может пройти в рамках саммита "Большой двадцатки" "на ногах".

Помощник Путина Юрий Ушаков говорил о том, что встреча лидеров США и России должна пройти на 28 июня, после первого заседания саммита G20 в Осаке. Ожидается, что Путин и Трамп обсудят в числе прочих вопросов Сирию и Украину.