МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ограничения по вывозу из ЕАЭС алкоголя и табака физлицами для личного пользования снимаются с 30 июня, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"С 30 июня 2019 года снимаются ограничения по вывозу с таможенной территории ЕАЭС физическими лицами для личного пользования этилового спирта, алкогольных напитков, пива, а также табака и табачных изделий. Ранее такие ограничения распространялись как на ввоз, так и на вывоз указанных товаров", — говорится в сообщении.

В настоящее время при вывозе физическими лицами с таможенной территории ЕАЭС алкогольной продукции объемом более 5 литров она не признается товаром для личного пользования, и ее перемещение регулируется правилами, предусмотренными для торгового оборота. Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм.

"Решением совета Евразийской экономической комиссии ограничения по перемещению достигшим 18-летнего возраста лицом этилового спирта, алкогольных напитков и пива общим объемом не более 5 литров, а также табака и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм табака, или общим весом не более 250 грамм будут распространяться только на ввоз такой продукции", — сообщила ФТС.

Ведомство обращает внимание, что беспошлинно разрешен ввоз в ЕАЭС алкоголя объемом до 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Таким образом, при ввозе алкоголя общим объемом свыше 3, но не более 5 литров необходимо произвести декларирование ввозимого сверх беспошлинной нормы товара и уплатить пошлины, налоги.