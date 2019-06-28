БРЮССЕЛЬ, 28 июн — ПРАЙМ. Решение ЕС о продлении на полгода секторальных санкций против РФ опубликовано в пятницу в Официальном журнале и вступает в силу.

"Проведя оценку хода осуществления Минских соглашений, Совет считает, что решение следует продлить еще на шесть месяцев, с тем чтобы Совет мог провести дальнейшую оценку их имплементации", — говорится в решении.

В документе отмечается, что он будет действовать "до 31 января 2020 года".

Меры, которые продлеваются с 2014 года, касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.