МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2019 года, по второй оценке, вырос в годовом выражении на 1,8%, а в квартальном — на 0,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Показатель полностью совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков и первой оценкой.

При этом квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, составил 0,4% по сравнению с показателем предыдущего квартала в 0,5%. Строительный сектор повысился на 1,4%, тогда как кварталом ранее наблюдалось снижение на 0,5%.