"ДВАДЦАТКА": ВСЕ В ОЖИДАНИИ

В пятницу рано утром по московскому времени в японской Осаке начался саммит G20 в японской Осаке, к которому в течение всей недели было приковано внимание общественности. Главного события – ожидаемых переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пока не было, они запланированы на субботу. Однако в начале дня уже прошли первые мероприятия и встречи лидеров государств, в том числе одна из самых ожидаемых – президента Владимира Путина и Трампа. Она продлилась почти полтора часа, и, по официальной информации, стороны обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Было подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем — от экономики до контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Кроме того, Путин выступил на заседании саммита, обозначив свое видение развития БРИКС и других международных объединений – МВФ и ВТО. Он уже встретился с премьером Британии Терезой Мэй, запланирован и ряд других двусторонних встреч. Первое заседание "двадцатки", по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, не принесло сюрпризов и показало, что консолидированной позиции относительно ситуации в глобальной экономики нет. Однако эксперты и наблюдатели надеются, что итоговые документы все же будут подписаны. Они ожидают значимых результатов по цифровой экономике, которой "двадцатка" уделяет особое внимание. При этом основное внимание все же будет привлечено к встречам лидеров стран в двух- или многостороннем формате.

ОБЫСКИ В "РОЛЬФЕ"

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски, однако компания заверяет, что ее салоны работают штатно. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Статья предполагает до десяти лет колонии.

В пятницу стало известно о задержании директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро – следствие просит отправить его под домашний арест. Всего на данный момент по делу проходит четверо фигурантов. Официальной информации о задержании кого-либо из них, кроме Кайро, на момент написания материала не было. Сам Петров в настоящее время находится за границей и заявил, что не намерен возвращаться в Россию. Он связал обыски в компании со своей политической позицией либо с попыткой рейдерского захвата. Однако во фракции "Справедливая Россия", от которой он баллотировался в Госдуму в прошлом созыве, заверили, что его политическая деятельность никак не связана с партией.

НАУМОВА ПОКИДАЕТ "МАГНИТ"

В среду один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил, что его гендиректор Ольга Наумова покидает компанию. Она приняла это решение из-за разногласий с советом директоров относительно видения стратегии развития бизнеса. По мнению экспертов, дело в недостаточно внятной стратегии, принятой при Наумовой, а также в конфликте с командой, часто которой она привела из X5 Retail Group, где работала раньше. Теперь гендиректором "Магнита" с 27 июня сроком на три года станет его президент Ян Дюннинг. Эксперты называют его одним из самых сильных специалистов в FMCG секторе (товаров повседневного спроса) в России. По их мнению, есть вероятность улучшения ситуации с рыночной капитализацией "Магнита" после смены гендиректора.

При этом сам Дюннинг заявил, что ритейлер не планирует менять свою стратегию, не ожидаются и серьезные изменения в менеджменте компании. Он выразил надежду, что сотрудничество с ключевыми игроками команды продолжится и будет успешным. Акции "Магнита" на корпоративных новостях выросли более чем на 3%. Рынок надеется, что отставка Наумовой поможет преодолеть разногласия в топ-менеджменте и придаст деятельности компании большую слаженность, повысит прозрачность управления в ритейлере.

ГРУЗИНСКОЕ ВИНО ПОД ВОПРОСОМ

В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году. По данным СМИ, власти РФ начали собирать данные о доле грузинского вина в торговых сетях. Это может быть связано с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, пишут издания. Однако в Кремле заверили, что проверка никак не связана с вынужденными мерами, принятыми Москвой для безопасности россиян в связи с ситуацией в Грузии.

По предварительным данным сетей, доля этого вина колеблется в пределах 5-9% в зависимости от категории. Эксперты полагают, что усиление контроля не отразится на ценах, а в случае запрета поставок российские вина смогут заместить грузинские. При этом винодельческий рынок Грузии понесет серьезный ущерб. В настоящее время Россия покупает две трети производимого в Грузии вина. Страна пока воздерживается от оценки ужесточения со стороны РФ, однако заверяет, что оснований сомневаться в качестве грузинского вина нет. Контроль качества – один из приоритетов предприятий, работа в этом направлении усилена.

ТCS GROUP РАЗМЕСТИЛАСЬ В ЛОНДОНЕ

ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", разместила на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 16,7 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене 18 долларов за бумагу. Техническая часть размещения планируется 2 июля, при этом в результате, доля бизнесмена Олега Тинькова в компании снизится до 40,4% с 43,8%. Книга заявок была многократно переподписана, что показывает уверенность инвесторов в способности компании развивать свой бизнес, увеличивать прибыль и продолжать привлекать миллионы новых клиентов, указали в компании. Объем размещения оценивался в сумму около 300 миллионов долларов. Организаторами выступают Morgan Stanley, Renaissance Capital, UBS и "Сбербанк КИБ".

По мнению экспертов, размещение стало вполне успешным. Интерес к бумаге проявили европейские и американские фонды. Конъюнктура рынка также благоволит размещению из-за смягчения монетарной политики ФРС и отсутствия новых санкций в отношении России. Сейчас наиболее удачный момент — индекс Мосбиржи на максимумах, европейский и американский рынки растут в ожидании саммита G20. Склонность инвесторов к риску максимальна за последние несколько месяцев, потом такой обстановки может и не быть. Вырученные деньги компания планирует направить на докапитализацию "Тинькофф банка".

SOLLERS ЗАБИРАЕТ FORD

Как стало известно в четверг, автопроизводитель Sollers выкупает у Ford за 75 млн долларов 51% нового совместного предприятия. В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и ПАО "Соллерс" остаются партнерами, при этом Sollers будет владеть долей 51% в уставном капитале СП. Он даст этому СП кредит в 30 млн долларов на операционную деятельность. В компании пояснили, что стоимость покупки основана на согласованной оценке стоимости бизнеса по производству и продажам Ford Transit в России.

Ford в конце марта принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей и сосредоточиться на выпуске линейки коммерческой техники на базе Ford Transit. Производство на площадках компании во Всеволожске и Набережных Челнах было свернуто, а на базе завода в Елабуге создано новое совместное предприятие, которое будет управлять выпуском коммерческой линейки. Работа нового СП будет запущена 1 июля. О том, как изменится его деятельность и какие автомобили оно будет выпускать, пока не сообщается.

ЦБ НАШЕЛ ИНСАЙД В "ТРАНСАЭРО"

ЦБ РФ в четверг сообщил, что выявил факты манипулирования рынком акций "Трансаэро", лишившейся лицензии в октябре 2015 года. По данным регулятора, в 2014-2015 годах подставные компании искусственно поддерживали биржевую цену акций перевозчика, чтобы под их залог можно было привлекать займы. А в сентябре-декабре 2016 года один из основателей "Трансаэро" Александр Плешаков путем серии операций подарил своей матери – главе МАК Татьяне Анодиной суммарно 41,4% акций, а та продала их на бирже. Инсайдерская информация об этом раскрыта не была, что вкупе с заявлениями менеджмента о возможном возобновлении работы авиакомпании позволило Плешакову и Анодиной избежать свыше 200 млн рублей убытков. Материалы об этих действиях ЦБ направил в правоохранительные органы.

В свою очередь, МАК сообщил, что Анодиной ничего неизвестно о манипулировании рынком акций "Трансаэро", о котором заявил регулятор. Все акции, которые ей принадлежали в разное время, она приобрела в соответствии с законодательством и выплатила положенные налоги в бюджет. С 2014 года ЦБ, правоохранительные органы, а также другие лица по данным вопросам к председателю МАК не обращались. В сентябре 2015 года, в связи с решением правкомиссии о консолидации "Трансаэро" в группу компании "Аэрофлот", Анодина, как и другие члены ее семьи, безвозмездно передала все принадлежавшие ей акции компании рыночной стоимостью более 300 млн рублей Плешакову, так как он был определен лицом, передающим все акции в "Аэрофлот".

БИТКОИН ВНОВЬ НА КАЧЕЛЯХ

Самая популярная криптовалюта – биткоин – в очередной раз продемонстрировала значительную волатильность. В среду впервые с 20 января 2018 года ее стоимость достигла отметки в 13 тысяч долларов, а затем превысила ее. До этого биткоин уверенно рос, начиная с весны – после отметок в 4 тысячи долларов криптовалюта постепенно разгонялась, штурмуя психологические максимумы. Это происходит на фоне торговых войн и мировой экономической нестабильности – инвесторы вынуждены искать активы-убежища, не привязанные к доллару и не зависящие от торговых противоречий. Вместе с тем, сохраняется и спекулятивная составляющая — пока котировки лежали на дне, крупные игроки скупили значительные объемы биткоинов и теперь разгоняют рынок, чтобы привлечь на него новую порцию неофитов, которым и сбросят свои запасы по максимальной цене.

Эксперты высказывали мнение, что биткоин вошел в новый цикл роста и возможно достижение рекордов прошлых лет, когда он стоит 20 тысяч долларов. Не исключали они и превышение этого потолка. Однако в четверг криптовалюта обвалилась в рамках коррекции почти на 20% и вновь приблизилась к 10 тысячам долларов. Теперь большинство трейдеров затрудняются делать прогнозы, указывая, что амплитуда движения слишком велика и следует подождать стабилизации цен.