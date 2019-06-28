МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 5,455 триллиона рублей (32,2 тысячи организаций получили прибыль в размере 6,299 триллиона рублей, 15,9 тысячи организаций имели убыток на сумму 844 миллиарда рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 37,6% с 41,2% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 31,1% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 33%. В строительстве убыточными оказались 33,3% компаний против 34,5% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 25,5% компаний против 26,9% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 22% против 23,6% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34,3% компаний против 36,6% в прошлом году.