МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, снизился до 98,2 пункта с уровня мая в 100 пунктов, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 98 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в июне, по окончательной оценке, увеличился до 111,9 пункта с уровня предыдущего месяца в 110 пунктов, индекс экономических ожиданий — сократился до 89,3 с 93,5 пункта месяцем ранее. Эксперты полагали, что показатели составят 112,6 пункта и 89,4 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.