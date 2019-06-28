ВЕНА, 28 июн — ПРАЙМ. ЕС пока не готов использовать механизм расчетов с Ираном Instex для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наша позиция заключается в том, что Instex должен обслуживаться для обслуживания номенклатуры, которая не покрывается американскими waivers — то есть, не только продовольствие и фармацевтика, которая и так выведены из-под американских санкций должны попадать в товарный ряд сделки, которые обслуживаются через Instex. Нужно расширять номенклатуру и, конечно, возможности нефтяных сделок попасть под зонтик Instex у всех на уме", — сказал Рябков журналистам по итогам заседания комиссии по СВПД в Вене.

"Но наши европейские коллеги стыдливо переводят разговор на то, как трудно было создать Instex, насколько это сложный механизм, беспрецедентный, что они сами не ожидали, что они окажутся в такой сложной ситуации. То есть, как бы сейчас вот давайте сосредоточимся на том, что сделано, посмотрим как оно пойдёт, а дальше видно будет. Это вольная интерпретация. Но наша позиция, что Instex должен быть и для третьих стран и для обслуживания широкой номенклатуры сделок, подразумевая под этим и нефтяные контракты", — добавил замминистра.