МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Лидеры США Дональд Трамп и Китая Си Цзиньпин проведут в субботу встречу на полях саммита G20 в Осаке (Япония). Возможность того, что они урегулируют торговый конфликт — одна из основных интриг саммита.

Ниже приводится справочная информация о торговой войне США и Китая (2018-2019).

Конфликт по поводу неравномерности товарооборота между США и Китаем назревал достаточно давно. США среди прочего обвиняли Пекин в нечестной конкуренции, "играх" с курсом юаня.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как было объявлено, что торговый дефицит США с Китаем по итогам 2017 года достиг рекордного показателя в 375,2 миллиарда долларов (на 28,2 миллиарда долларов больше, чем годом ранее). Согласно данным Бюро экономического анализа США, Китай поставил в 2017 году продукции в США на 505 миллиардов долларов, а США в Китай – на чуть более 130 миллиардов.

Пекин считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.

Трамп 22 марта 2018 года подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе 2017 года формального расследования против правительства КНР по нарушениям прав интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

В соответствии с президентским указом, 23 марта начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.

1 апреля Китай ввел пошлины на 128 американских товаров. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составила 15%, на восемь наименований, в том числе свинину – 25%. В сообщении минфина КНР говорилось, что это ответ на решение администрации США о повышении тарифов на импорт стали и алюминия. Решение вступило в силу 2 апреля.

4 апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ госсовет Китая принял решение о введении пошлин в 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в том числе соевые бобы, автомобили, самолеты и химическую продукцию.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах все-таки не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели пошлину 25% на товары из Китая, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в США на сумму 50 миллиардов долларов. Уточнялось, что новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии. Китай отреагировал зеркально и ввел ввозную пошлину 25% на 659 наименований импортируемых из США товаров также на сумму 50 миллиардов долларов.

Взаимные торговые пошли США и Китая (частично, по 545 наименованиям товаров) вступили в силу 6 июля.

23 августа США ввели новые 25%-ные пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов.

Ответные пошлины Китая на американские товары вступили в силу спустя минуту после введения новых американских. Китай принял решение о введении 25%-ной пошлины на импорт американских товаров объемом 16 миллиардов долларов.

18 сентября Трамп объявил о введении с 24 сентября 10%-ных пошлин на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Этот тариф должен был вырасти до 25% с 1 января 2019 года. Американский лидер не исключил введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

В ответ Китай ввел с 24 сентября повышенные торговые сборы в 10% и 5% на импорт американской продукции объемом 60 миллиардов долларов. Пошлины распространяются на более 5,2 тысячи наименований американских товаров.

В декабре на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Трамп согласился не поднимать с 1 января 2019 года с 10% до 25% пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Власти Китая приостановили на три месяца действие повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США.

7-9 января 2019 года прошли двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим противоречиям. Минкоммерции КНР по итогам заявило, что стороны заложили основу для решения волнующих их торговых вопросов.

По итогам встречи 30-31 января стало известно, что Пекин согласился сократить дисбаланс в торговле с США, также в Китае готовы начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.

Всего до конца февраля состоялось семь раундов переговоров по торговле, с 21 февраля встречи проводились на высоком уровне. По данным СМИ, обсуждались меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Однако стороны не смогли договориться по ряду вопросов.

По итогам переговоров 25 февраля Трамп отложил запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары. В ответ власти Китая продлили решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США. Отмечалось, что о сроке истечения этого решения будет сообщено дополнительно.

В начале марта Wall Street Journal сообщила, что США и Китай вышли на финальный этап консультаций по торговле, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном. Как отмечала газета, Пекин предлагает снизить пошлины на американскую продукцию, в частности на продукцию сельского хозяйства, химической и автомобильной промышленности, а Вашингтон "рассматривает снятие большинства, если не всех санкций, наложенных на товары из Китая в прошлом году".

30 апреля в Пекине прошел очередной раунд консультаций. Многие ожидали, что стороны смогут достичь соглашения, что положило бы конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако 5 мая Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он не исключил введения пошлин на другие товары. В свою очередь, в Пекине пообещали ответить на действия Вашингтона.

После заявлений американской стороны в СМИ появились опасения, что Китай может отменить очередные торговые переговоры в Вашингтоне, но вице-премьер Китая Лю Хэ посетил США 9-10 мая для консультаций, несмотря на угрозы Трампа. Официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что поездка китайской делегации в США на очередной раунд консультаций демонстрирует ответственный подход и искреннее желание Китая содействовать продвижению переговоров.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле 9-10 мая завершился безрезультатно. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Китай в качестве ответных мер с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в 25%, на 1078 наименований — 20%, на 974 категории — 10%, еще на 595 наименований пошлина осталась прежней в размере 5%.

26 июня министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%.