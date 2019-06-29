ОСАКА (Япония), 29 июн /ПРАЙМ/. Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин начали встречу на полях саммита G20 в Японии, от которой многие ожидают завершения торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне во время саммита G20 в Осаке. Это будет уже "второе перемирие" между двумя странами. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров Китая и США на саммите.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется. Сам Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с Си Цзиньпином.