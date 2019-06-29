ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. США готовы к соглашению с КНР по торговле, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита "большой двадцатки".

По его словам, США готовы к "честной" сделке, которая будет "исторической". "Мы можем достичь монументальных замечательных (результатов) для обеих наших стран", — сказал Трамп.

В свою очередь, председатель КНР заявил, что "диалог лучше конфронтации".

По его словам, США и Китай выиграют от сотрудничества.

"Один основной факт не меняется. И Китай, и США получают выгоду от сотрудничества и проигрывают в случае конфронтации. Сотрудничество и диалог лучше, чем напряженность и конфронтация", — сказал Си Цзиньпин.