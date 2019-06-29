ОСАКА (Япония), 29 июн /ПРАЙМ/. США и Китай выиграют от сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом в Осаке.

"Один основной факт не меняется. И Китай, и США получают выгоду от сотрудничества и проигрывают в случае конфронтации. Сотрудничество и диалог лучше, чем напряженность и конфронтация", — сказал Си Цзиньпин.