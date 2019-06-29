РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Южное таможенное управление полностью готово к присоединению Крымской и Севастопольской таможен, сообщил в интервью РИА Новости начальник ЮТУ Сергей Пашко.

По его словам, решение о присоединении было принято Федеральной таможенной службой в декабре. С этого момента Южное таможенное управление начало подготовку к этому процессу.

"Управлением был разработан план мероприятий, охвативший все направления деятельности, предполагающий организационные, технические мероприятия, информирование бизнес-сообщества о предстоящем переподчинении и так далее", — сказал Пашко.

Аналогичный план работ был подготовлен управлением информационных технологий ФТС.

"Должностные лица Крымской и Севастопольской таможен проходили необходимые стажировки в Южном таможенном управлении", — сказал собеседник. Кроме того, сотрудники Южного управления в переходный период будут командированы в эти таможни для помощи в настройке информационно-программных средств.

"Все мероприятия, которые должны были быть проведены до даты присоединения, на сегодняшний день выполнены", — подчеркнул Пашко. При этом, по его словам, остается еще комплекс мер, преимущественно технических, которые могут быть проведены только после присоединения. Они будут идти и в текущем, и в 2020 году — это связано с необходимостью выполнить уже заключенные государственные контракты, добавил собеседник.