ОСАКА (Япония), 29 июн /ПРАЙМ/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что в настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

"В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления роста, прогнозируемые риски остаются высокими", — говорится в заявлении Лагард.

"Главный из этих рисков — торговля. Хотя возобновление торговых переговоров между США и Китаем следует приветствовать, те торговые пошлины, которые уже реализованы, сдерживают мировую экономику, и нерешенные вопросы вносят большую неопределенность относительно будущего", — добавила она.

По ее словам, лидерам "большой двадцатки" нужно бороться вместе с "целым рядом проблем, требующих срочного решения".