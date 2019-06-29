ПЕКИН, 29 июн /ПРАЙМ/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в субботу, что Китай готов продолжать торговые переговоры с США, но только на условиях равноправия и взаимного уважения, говорится в заявлении по итогам переговоров, распространенном Центральным телевидением КНР.

"Китайская сторона со всей искренностью готова продолжать переговоры с США, чтобы урегулировать имеющиеся разногласия, но переговоры должны вестись при условии равноправия и взаимного уважения", — заявил Си Цзиньпин на встрече на "полях" саммита G20 в Осаке.