ПЕКИН, 29 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения, сообщает Центральное телевидение Китая.

Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 80 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.

"Американская сторона готова вместе с китайской стороной достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое будет иметь историческое значение", — заявил Трамп, слова которого приводит телеканал.

США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.