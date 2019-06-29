ПЕКИН, 29 июн — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в субботу выразил надежду, что США будут справедливо относиться к китайским компаниям и студентам, говорится в заявлении по итогам переговоров, распространенном Центральным телевидением КНР.

"Китай надеется, что США будут справедливо относиться к китайским компаниям и студентам", — заявил Си Цзиньпин на встрече на "полях" саммита G20 в Осаке.

Он выразил надежду, что США смогут обеспечить нормальные условия для сотрудничества между двумя странами в сфере торговли и инвестиций.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.