ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил наследному принцу, министру обороны Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману обсудить дальнейшее сотрудничество на мировом энергетическом рынке, отметил, что ситуация на нем развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.

"Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках", — сказал Путин в ходе встречи с наследным принцем на полях саммита G20 в Осаке.

Путин подчеркнул, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий "двадцатки".

Как подчеркнул президент РФ, "эта работа (по стабилизации ситуации на энергетическом рынке — ред.) в значительной степени благодаря вашим настойчивым усилиям развивается и приносит свои положительные результаты".

"Рад встрече и возможности поговорить по всем этим проблемам", — сказал Путин.