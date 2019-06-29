ОСАКА (Япония), 28 июн — ПРАЙМ. Лидеры G20 признали, что торговые и геополитические противоречия усилились, готовы вести борьбу с этими рисками, говорится в декларации, принятой в субботу по итогам их встречи в японском городе Осака.

"Что наиболее важно, торговая и геополитическая напряженность усилилась. Мы продолжим уделять внимание этим рискам и готовы принять дальнейшие действия", — отмечается в декларации саммита.