ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. США заявили о готовности работать над экологической повесткой, но по своей программе, а не в рамках парижского соглашения, заявил президент России Владимир Путин.

"Все знают позицию действующей администрации по Парижскому соглашению, но, тем не менее, все остальные участники форума подтвердили свою готовность исполнять и реализовывать договоренности в рамках Парижского соглашения. Правда, есть определенный позитив, на мой взгляд, и в американской позиции, в том, что американцы заявили о своей готовности работать над экологической повесткой, но по своей программе", — заявил он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.