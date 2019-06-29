ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. В итоговой декларации саммита G20 в Осаке не содержится пункта об осуждении протекционизма.

Это уже второй раз подряд, когда лидеры G20 отказались единогласно осудить протекционизм. Против включения этого пункта в итоговый документ выступают США, которые активно используют пошлины в качестве инструмента экономической и политической борьбы.

Ранее КНР и США договорились, что не будут вводить новые пошлины, и условились возобновить торговые переговоры.