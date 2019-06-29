ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. США и КНР говорят о том, чтобы исключить Huawei из "черного списка" минторга США, заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 Трамп заявил, что позволит американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование.

Журналисты спросили Трампа, означает ли это, что китайская компания будет вычеркнута из "черного списка" американского министерства торговли. "Мы говорим об этом", — ответил Трамп.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

Компания ожидает миллиардных убытков от американских ограничений. Китайские власти призывали США снять рестрикции в отношении Huawei.