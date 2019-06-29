ПАРИЖ, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в расширенной сессии саммита "Большой семерки", заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.

"Премьер-министр Индии (Нарендра) Моди будет приглашен на расширенную сессию G7, и мы вместе с ним будем развивать совместный план по цифровым вопросам и вопросам климата", — сказал Макрон.

Предательство в G7 перешло Франции 1 января. Лидеры стран объединения соберутся во французском Биаррице в конце августа.