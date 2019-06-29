ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин удивлен, что на фоне американских претензий к Китаю нет дискуссии о субсидировании европейских сельхозпроизводителей, и считает, что в конечном итоге ЕС должен будет выбрать: открыть рынок для продукции АПК развивающихся стран или границу для мигрантов.

"Если вернуться к "двадцатке", это экономический форум, там вопросы поднимались либеральной политики, отношения к миграции применительно к экономике. Споры идут между КНР, США по торговым вопросам. Китаю ставятся в вину, в том числе, торгово-промышленные субсидии. Но если мы хотим обсуждать проблему промышленных субсидий, давайте тогда будем обсуждать проблему сельхозсубсидий, которые широко используются Евросоюзом", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20, отвечая на вопросы журналистов.

"Если и дальше будет продолжаться такая политика, при которой будет закрыт рынок сельхозпродукции — или условно говоря закрыт — для развивающихся стран, то тогда возникает вопрос: как развивать экономику этих стран. Возникает вопрос, как разблокировать дискуссии в рамках ВТО, и не лучше ли часть этих субсидий направить на поддержку сельхозпроизводства в развивающихся странах, чтобы обеспечить там рабочие места. Что наши коллеги хотят: открыть рынок для товаров, которые могут в этом случае возникнуть, или открыть границу для мигрантов? Что-то придется делать — либо то, либо другое", — считает российский лидер.