ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективе новых санкций со стороны США, заявил, что то, как выстраивать отношения с Россией, — это прерогатива американской стороны, но Москва точно не будет ни о чем просить Вашингтон, хотя некоторые договоренности по торгово-экономическим отношениям есть.

"Понятия не имею, это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции в рамках G20 в ответ на вопрос о перспективах новых санкций со стороны США.

"У нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор, так же, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Это ненормальная ситуация. Ее просто надо как-то исправлять, найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше, смотреть вперед. Так же и в отношениях с США", — добавил российский лидер.

Говоря о ситуации в торгово-экономических отношениях РФ и США, Путин заявил: "Мы точно ни о чем не будем просить Вашингтон, но договоренности есть".

"Мы точно не будем ни о чем просить. Нет — так нет, а если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему", — добавил президент РФ.