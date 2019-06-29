ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил журналистам, что стал ясен контур проблем, которые необходимо преодолеть для заключения мирного договора.

"Начиная с наших договоренностей в ноябре прошлого года в Сингапуре переговоры о заключении мирного договора идут с небывалой интенсивностью. Сегодня мы с Путиным провели откровенный обмен мнениями о течении этих переговоров и их перспективах. Сблизить различия позиций по сложным проблемам, нерешенным в течение 70 послевоенных лет, непросто. Однако становится ясным контур проблем, которые необходимо преодолеть", — сказал Абэ по итогам встречи с Путиным в Осаке.

Он подчеркнул, что у него и его российского коллеги есть твердая решимость двигаться и дальше по этому пути.

"Мы с Путиным более чем кто-либо понимаем стратегическую важность укрепления японо-российских отношений и заключения мирного договора, а также то, что нужно всячески подталкивать этот процесс. Надо идти по этому пути. Это возможно благодаря твердой решимости Путина и моей. Мы это подтвердили сегодня. Я уверен, что при нас с президентом Путиным японо-российские отношения смогут продвинуться вперед", — подчеркнул японский премьер.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.