МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области, сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего. Также средства выделяются на погребение погибших.

В свою очередь граждане, получившие вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тысяч рублей на человека (легкий вред здоровью) до 400 тысяч рублей (тяжкий вред или вред средней тяжести).

Кроме того, гражданам, чье жилье пострадало, будет выплачено 10 тысяч рублей на человека.

В связи с утратой имущества первой необходимости устанавливается финансовая помощь гражданам в размере от 50 тысяч рублей на человека (за частично утраченное имущество) до 100 тысяч рублей на человека (за полностью утраченное имущество первой необходимости).

Премьер поручил правительству Иркутской области представить в МЧС списки граждан, нуждающихся в получении вышеперечисленной материальной и финансовой помощи, а также списки погибших и пострадавших в результате паводка.

Бюджету Иркутской области из резервного фонда правительства будут выделены в 2019 г. бюджетные ассигнования в размере 662 миллиона рублей на финансовое обеспечение мер социальной поддержки пострадавших.

Медведев поручил МЧС контролировать целевое и эффективное использование указанных бюджетных средств и представить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 г.

Также правительству Иркутской области рекомендовано оказать меры соцподдержки пострадавшим во время паводка.