ОСАКА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил участие предпринимателей и инвесторов из Японии в Петербургском международном экономическом форуме и выразил надежду увидеть премьер-министра Японии Синдзо Абэ и японских коллег и на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Хорошо зарекомендовала себя деятельность российско-японского инвестиционного фонда, инвестплатформа. Предприниматели и инвесторы из Японии приняли активное участие в работе недавнего Петербургского международного экономического форума. Будем также рады видеть господина Абэ, японских коллег и на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме", — сказал Путин по итогам встречи с Абэ.

Глава государства добавил, что основной сферой двустороннего взаимодействия стран является энергетика.