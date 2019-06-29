ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин провели короткий контакт "на ногах" после встречи президентов двух стран на саммите G20, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"У них был контакт, две минуты, может быть три, я не знаю. Я не присутствовал, но Мнучин и Антон Германович встречались буквально на ногах, по итогам беседы двух президентов", — сказал Сторчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп договорились, что затронутые на их переговорах вопросы продолжат обсуждать по линии внешнеполитических и финансовых ведомств "в более конкретном ключе". В частности, по его словам, Силуанову и Мнучину предстоит обсудить, какие именно факторы больше всего мешают торгово-экономическому сотрудничеству России и США.