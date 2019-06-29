ОСАКА (Япония), 29 июн — ПРАЙМ. Финансовая часть саммита "Большой двадцатки" в японском городе Осака была отработана заранее гладко и спокойно, заявил журналистам в субботу замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"По финансовому проекту этот год мы отработали очень оперативно и быстро. У нас все было готово еще до того, как состоялась совместная встреча заместителей министров финансов и шерп", — сказал Сторчак.

По его словам, по финансовой части итогового коммюнике "было все гладко и спокойно".

"Некоторые новые моменты появились — как специальный раздел, посвященный долговой устойчивости и важности правильного планирования заимствований и быстрого кредитования", — уточнил замминистра финансов.