ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" рассказал о том, что американский лидер Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным высказал сожаление по поводу того, что объем торгово-экономических отношений между Россией и США значительно уступает товарообороту России и Китая.

"Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США уступают, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручения своим коллегам, чтобы тот вместе с его российским визави — в данном случае это (вице-премьер РФ, министр финансов Антон) Силуанов — чтобы они посмотрели какие именно факторы являются, скажем так, ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном", — сказал Песков.

Двухдневный саммит "Большой двадцатки" проходит в японской Осаке. У российского лидера на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних контактов, в том числе в пятницу с американским коллегой.