МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Россияне за полгода работы системы быстрых платежей совершили порядка 1 миллиона операций почти на 9 миллиардов рублей, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Сейчас статистика значительно интересней, если говорить об абсолютных цифрах, за несколько месяцев работы, за полгода получается, в системе переведено почти 9 миллиардов рублей — это общая сумма переводов, порядка 1 миллиона по количеству этих операций. Средний чек — 9 тысяч рублей. Мы видим, что и в выходные идут операции, и в будни, перед какими-то длинными выходными", — сказала Бакина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале, на сегодняшний день в ней 15 участников. Госдума в июне приняла во втором чтении законопроект об обязательном присоединении к ней российских банков. Законопроект также предоставляет ЦБ право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов.

Сбербанк все еще находится в переговорах с Банком России по подключению к системе. В частности, обсуждаются два ключевых вопроса — кибербезопасность и коммерческие условия взаимодействия с другими банками.