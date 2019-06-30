МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. ЦБ РФ обсуждает возможность международного запуска системы быстрых платежей на территории ЕАЭС с нацбанками государств-участников союза, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Мы действительно с центральными национальными банками государств Евразийского союза обсуждаем такую возможность на перспективу. Потому что в ряде стран запускается система быстрых платежей, в Белоруссии пока не запустилась, планируют в следующем месяце это сделать, в Казахстане такая система заработала", — сказала Бакина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале, на сегодняшний день в ней 15 участников. Госдума в июне приняла во втором чтении законопроект об обязательном присоединении к ней российских банков. Законопроект также предоставляет ЦБ право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов.

Сбербанк все еще находится в переговорах с Банком России по подключению к системе. В частности, обсуждаются два ключевых вопроса — кибербезопасность и коммерческие условия взаимодействия с другими банками.