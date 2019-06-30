МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Система быстрых платежей до конца года пополнится еще 20 банками, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"До конца года должны подключиться все системно значимые банки, это еще три банка к тем, которые уже есть. Всего системно значимых 11. До конца года у нас по плану еще порядка 20", — сказала Бакина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале, на сегодняшний день в ней 15 участников. Госдума в июне приняла во втором чтении законопроект об обязательном присоединении к ней российских банков. Законопроект также предоставляет ЦБ право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов.

Сбербанк все еще находится в переговорах с Банком России по подключению к системе. В частности, обсуждаются два ключевых вопроса — кибербезопасность и коммерческие условия взаимодействия с другими банками.