МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Молочные продукты в России с 1 июля будут продаваться по новым правилам: продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце января текущего года.

Документ внес изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров. Согласно им, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах и других местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

Представители отечественных торговых сетей сообщили РИА Новости, что готовы к вступлению изменений в силу. Так, в компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщили, что практически все магазины Х5 подготовились к исполнению новых требований.

"Для визуального отделения товаров с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появилось специальное обозначение "СЗМЖ" и "БЗМЖ". Кроме этого, в магазинах появились плакаты, объясняющие новую маркировку", — сказал представитель ритейлера.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также будут визуально выделены с помощью ценников. "Для удобства покупателей на ценнике товаров, в составе которых нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая информационная надпись", — рассказали в "Магните". В российском "Ашане" сообщили, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.