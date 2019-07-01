МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Фармацевтические производители, дистрибьюторы, аптеки и медицинские учреждения, участвующие в обороте препаратов для лечения ряда редких заболеваний, должны зарегистрироваться в системе мониторинга движения лекарственных препаратов с 1 по 8 июля 2019 года.

Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 1 июля. Оно затрагивает препараты для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и так далее.

В течение 21 календарного дня со дня регистрации компании должны подать оператору заявку на прохождение тестирования процессов информационного взаимодействия. В этот же период производители должны отправить заявку на получение регистраторов эмиссии кодов маркировки или на предоставление удаленного доступа к этим устройствам. А медицинские организации — запросить у оператора системы регистратор выбытия. С 1 октября 2019 года компании должны начать вносить данные о лекарствах и обо всех операциях с ними в систему мониторинга. С этой же даты на упаковки препаратов будут наносить специальные коды маркировки.

С 1 июля также вступает в силу постановление правительства, согласно которому оператор системы маркировки начнет взимать плату за предоставление кодов маркировки в размере 50 копеек за 1 код без учета НДС. "Для лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с предельной отпускной ценой производителя не выше 20 рублей коды маркировки предоставляются бесплатно", — уточняется в документе.

Однако, по словам генерального директора аналитического агентства DSM Group Сергея Шуляка, маркировка потребует затрат не только на код, но и оснащение производства оборудованием и программным обеспечением. Вместе с этим, "взимание стоимости кода и иные издержки производителей не скажутся на стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, стоимость на которые закреплена государством", сказал он.

Как сообщил РИА Новости директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" Александр Быков, запуск маркировки лекарств демонстрирует готовность российского фармацевтического рынка к внедрению современных механизмов, позволяющих обезопасить потребителя от нелегитимной и фальсифицированной продукции.

"Безусловно, проект сложный и требует взаимодействия и координации усилий всех участников процесса – производителей, дистрибьюторов и органов государственной власти. Благодаря системе можно отследить движение конкретной упаковки, идентифицировать продукцию на рынке по принципу "свой-чужой". Данные, которые получат субъекты обращения, в дальнейшем помогут усовершенствовать логистику, искоренить порочную практику третьих лиц по вторичному введению лекарств в оборот и тем самым существенно снизить издержки, — сказал Быков.