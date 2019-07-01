МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Производители и импортеры табачной продукции обязаны с 1 июля вносить в систему маркировки данные о нанесении идентификационных знаков, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота табачных изделий.

Соответствующее постановление правительства РФ было принято 28 февраля и вступает в силу 1 июля 2019 года. Маркировка предусматривает нанесение на каждую упаковку сигарет цифрового Data Matrix кода, внешне похожего на QR-код. Он будет содержать, в частности, данные о производителе и движении товара от завода до магазина. При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме этого, сам потребитель сможет проверить подлинность сигарет, отсканировав код через специальное мобильное приложение.

Согласно документу, производители и импортеры табачной продукции, а также организации оптовой и розничной торговли должны были зарегистрироваться в системе мониторинга за оборотом товаров до 30 июня 2019 года. С 1 июля 2019 года производители и импортеры будут обязаны наносить маркировку на упаковки сигарет и папирос, с 1 июля 2020 года — на упаковки прочих видов табачной продукции, говорится в постановлении правительства. Оборот непромаркированных сигарет и папирос, которые уже есть на рынке, допускается до 1 июля 2020 года, а прочих видов табачной продукции до 1 июля 2021 года.

В марте вступили в силу поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", согласно которым для предотвращения незаконной торговли табачной продукцией допустимо использование данных системы маркировки.

"Уже сейчас проблема нелегального рынка стоит как никогда остро: по данным Kantar, в первом квартале 2019 года доля нелегальной продукции составила 10,3%. За последние 5 лет продажи нелегальных сигарет выросли в 10 раз. Для табачной отрасли цифровая маркировка – это возможность подтвердить подлинность и проследить движение легальных сигарет. Она может стать хорошим подспорьем в борьбе с распространением подделок", — прокомментировал РИА Новости новый этап внедрения маркировки старший менеджер по работе с госорганами "БАТ Россия" Максим Курганский.

При этом, по его словам, практически половина нелегальной торговли сигаретами в России приходится на продукты из стран ЕАЭС. "Поэтому систему маркировки было бы логично распространить не только в России, но и на всем пространстве ЕАЭС. Предпосылки для этого уже есть – сейчас пилотный проект проходит в Казахстане", — сказал он.