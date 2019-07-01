МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Рост предельных максимальных тарифов на электроэнергию для населения в регионах России с 1 июля, без учета Крыма и Севастополя, составит в среднем 3,4% (с их учетом 3,6%). Такие показатели были установлены ранее приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предельных тарифах на электроэнергию на 2019 год.

ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.

Лидерами по росту тарифов станут Крым и Севастополь, для которых предельные максимумы вырастут на 8% и 9,4% по сравнению с предельными уровнями, которые действовали с 1 января 2019 года. В абсолютных цифрах тарифы в них будут ниже средних по Южному федеральному округу, к которому относится полуостров. Поскольку тарифы в Крыму были значительно ниже среднероссийских и ниже экономически обоснованного уровня, в 2016 году было принято решение поэтапно, с возможностью несколько раз в год, повышать их до обоснованного уровня. В июле прошлого года индексация для Крыма и Севастополя составила 15%.

Максимальный рост тарифа (за исключением Крыма и Севастополя) составит 3,59% в Кемеровской области и Башкортостане, а также 3,57% в Дагестане. Минимальная индексация предельных тарифов будет в Хакасии и Волгоградской области — 3,3%

В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 3,7%, в Московской области — на 3,36%.