МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Россия вводит с 1 июля 2019 года в отношении отдельных видов вин иностранного производства ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

В понедельник вступило в силу постановление правительств РФ, расширяющее перечень продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых ограничиваются госзакупки.

Согласно этому документу, с 1 июля 2019 года будут ограничены закупки импортного вина, а также игристого, ликерного и фруктового вина для государственных и муниципальных нужд, в том числе вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Вместе с тем, ограничения не применяются в отношении импортных вин, обращающихся на рынке и реализуемых коммерческими организациями торговли и общественного питания.

Эксперты отрасли солидарны во мнении, что ограничение госзакупок импортных вин позволит российским виноделам выйти на новый уровень качества продукции и будет способствовать развитию и повышению имиджа отечественной винодельческой отрасли, сигнал поддержки которой дает государство.

"Главное, что государственные органы, которые осуществляют закупки иностранных вин для собственных нужд, поймут, что в России достаточно хорошего вина, с помощью которого можно презентовать себя на мероприятиях, ради которых они и проводят эти закупки. Это первое. И второе: это сигнал российскому бизнесу, что государство в общем-то готово, где это возможно, помогать в реализации российской винодельческой продукции", — сказал РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Минсельхоз РФ ранее указывал, что решение о запрете закупок госучреждениями зарубежных вин позитивно отразится на отрасли: такая мера позволит ускорить развитие российских виноградарей и виноделов, а также откроет дополнительный канал сбыта для отечественных производителей.