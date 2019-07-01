МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. В России 1 июля вступают нормы о том, что российские и международные автомобильные и железнодорожные перевозчики смогут провозить транзитом санкционную продукцию только при условии использования на транспорте специальных навигационных пломб, позволяющих отслеживать весь путь следования.

Такое нововведение было установлено указом президента РФ, которым продлено действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России, на год — до 31 декабря 2020 года.

ФТС России ранее сообщила, что такой мониторинг ввозимых в страну санкционных товаров будет осуществляться с использованием комплексной системы отслеживания транзитных перевозок, которая планируется к запуску. В ближайшее время ожидается, что правительство РФ издаст нормативную базу для создания и эксплуатации этой системы. Необходимо также утвердить требования к навигационным пломбам, правила перевозки отдельных категорий грузов, задействованные в проекте пункты пропуска через государственную границу России.

Эксперимент по такому отслеживанию транзита проводился между РФ и Казахстаном осенью 2018 года. На автотранспортные средства российских и зарубежных транспортных компаний устанавливались специальные электронные пломбы, которые контролируются системой ГЛОНАСС. При этом в них "зашивается" вся информация о товаре. Электронная пломба на контейнере позволяет отследить, были ли какие-то попытки воздействовать на груз: все, что с ним происходит, фиксируется. Вся цепочка перевозок видна как контролерам, так и грузоотправителям, и грузополучателям.

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.