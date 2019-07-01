МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. "Третья волна" внедрения онлайн-касс в России стартует с 1 июля — кассы, передающие в налоговые органы данные о расчетах в режиме реального времени, теперь должны использовать организации и индивидуальные предприниматели (ИП), которые раньше пользовались отсрочкой.

Это, в частности, организации, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, все компании, которые являются плательщиками ЕНВД (единый налог на вмененный доход — ред.), а также ИП — если у них есть наемные работники, если они занимаются перепродажей товаров или торгуют с использованием торговых автоматов.

По оценке ФНС, это около 400 тысяч предпринимателей, из них 280 тысяч — организации, преимущественно оказывающие услуги (за исключением услуг общепита), и 120 тысяч — ИП, применяющие ПСН (патентную систему налогообложения — ред.) и ЕНВД.

Переход предприятий на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет, осуществляется с 1 февраля 2017 года. С 1 июля 2018 года в список организаций, которые обязаны использовать онлайн-кассы, среди прочих вошли все малые предприятия, которые используют специальный налоговый режим в виде ЕНВД, и ИП, использующие патент и другие режимы налогообложения в сфере торговли и общепита и имеющие наемных работников.

Ранее власти планировали, что "третья волна" реформы станет последней и на онлайн-ККТ перейдут все предприниматели, однако позже некоторые категории бизнеса получили отсрочку: ИП, которые не привлекают наемных работников и реализуют собственные товары или услуги, будут обязаны применять эти кассы с 1 июля 2021 года.

Некоторые виды деятельности получили полное освобождение от обязательного использования ККТ: например, садоводческие товарищества, предприятия ЖКХ, потребительские кооперативы — при условии, что они проводят платежи в безналичной форме.