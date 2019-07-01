МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Оформление электронных ветеринарных сертификатов с 1 июля становится обязательным для новых категорий товаров, в частности — для большего числа видов молочной продукции, соответствующие изменения в приказ Минсельхоза РФ были приняты в конце апреля.

Производители в РФ с 1 июля 2018 года должны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе "Меркурий". Для ряда продуктов введение электронных ветеринарных сертификатов было отложено. С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветсертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов.

В частности, сопровождение электронными документами становится обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформляться в электронном виде с 1 ноября.

Кроме того, электронная ветсертификация с 1 июля начнет действовать в отношении еще ряда товаров, например, для новых видов готовой мясной и рыбной продукции, для ракообразных и моллюсков в сушеном, соленом или копченом виде, в рассоле.

Россельхознадзор указывал, что расширение действия электронной ветеринарной сертификации необходимо для создания в РФ системы отслеживания всей животноводческой продукции. На прошлой неделе служба сообщила, что система "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию. Ведомство добавляло, что нет оснований для беспокойства относительно перебоев с поставками продукции и роста цен.

По оценкам специалистов, которые приводил Россельхознадзор, в России ежегодно производится порядка 5,5 миллиона тонн переработанного питьевого молока, 3,5 миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого. Однако на молочный рынок приходится значительная доля фальсификата: по данным Россельхознадзора, в 2018 году 21,6% из общего объема исследованной молочной продукции было фальсифицировано.