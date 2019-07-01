МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Эксперты Роскачества планируют провести рейд в российских магазинах для оценки соблюдения новых правил продажи молочной продукции, говорится в сообщении организации.

Постановление правительства РФ, вносящее изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров, вступило в силу 1 июля. Теперь размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

Роскачество указывает, что после вступления в силу новых правил маркировки молокосодержащих продуктов с добавлением растительных жиров эксперты изучили в магазинах упаковки продаваемых молочных продуктов. "В скором времени специалисты Роскачества также проведут подобный рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением", — говорится в сообщении.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе, отметила, что разделение продуктов одной категории с разным составом является довольно распространенной мировой практикой. По ее словам, в США продолжаются споры, можно ли называть соевые или миндальные напитки молоком.

"В Евросоюзе продукт из растительных жиров называется маргарином или намазкой (спредом), а не маслом. И при этом объем продаж таких продуктов не падает, и те потребители, которые сокращают потребление животных жиров, их спокойно покупают", — указала она.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".