МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. В десяти городах-миллионниках России реальный рост тарифов на ЖКУ во втором полугодии 2019 года превышает установленные государством пределы, следует из анализа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), с которым ознакомилось РИА Новости.

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля. В этом году тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС. Также в 2019 году в качестве отдельной коммунальной услуги выделяется вывоз мусора.

"Оценка всех ЖКУ (коммунальные услуги с учетом обращения с ТКО плюс плата за содержание жилья и капремонт) показывает, что фактический рост платы превысит предел для коммунальных услуг в 10 из 15 городов-миллионников", — отмечает ИПЕМ. Так, фактический рост тарифов ЖКУ в Красноярске составляет 8,3%, Волгограде — 7,6%, Ростове-на-Дону — 8,8%, Екатеринбурге — 8,6%, Омске — 9%, Воронеже — 8,8%, Самаре — 5,7%, Челябинске — 5,4%, Казани — 5,7%, Новосибирске — 5,2%.

В остальных пяти крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми – ИПЕМ подобного превышения не фиксирует.

"Проведенное исследование наглядно доказывает актуальность недавно принятого постановления правительства России, нацеленного на сокращение злоупотреблений и превышений предельных темпов роста платы за коммунальные услуги, а также на более жесткий контроль региональных тарифных решений в сфере ЖКХ со стороны ФАС России", – отметил заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.