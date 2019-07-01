МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Илья Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, следует из материалов регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 1 июля 2019 года директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации назначен Ясинский Илья Владимирович", — говорится в сообщении.

Ранее Ясинский занимал должность замдиректора этого департамента.