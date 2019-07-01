Илья Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Илья Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, следует из материалов регулятора.
"Приказом председателя Банка России с 1 июля 2019 года директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации назначен Ясинский Илья Владимирович", — говорится в сообщении.
Ранее Ясинский занимал должность замдиректора этого департамента.
https://1prime.ru/state_regulation/20190701/830119439.html